CINCO DÍAS DE FESTIVIDAD
Sobradiel en fiesta en honor a San Antonio
LA CRÓNICA
Sobradiel celebró en junio sus fiestas en honor a San Antonio con cinco días llenos de alegría, encuentros, tradición, música, actividades y momentos para compartir entre todo el pueblo. Los actos comenzaron el miércoles 10 con circo itinerante y tardeo.
El jueves por la mañana hubo fiesta con los niños del colegio y actividades para los mayores, y por la tarde se realizó el pregón de fiestas a cargo del Club Deportivo Seibat Sobradiel y el tradicional desfile de carrozas.
El viernes por la mañana hubo cabezudos, encierro, carretones y vermú, por la tarde se desarrolló la tradicional peregrinación a la ermita, y la jornada terminó con encierro y la actuación tributo Mecamela.
El sábado se celebró la procesión y misa en honor a San Antonio, por la tarde hubo juegos refrescantes, encierro y sesión de tarde con la orquesta Nueva Alaska, y por la noche toro de ronda y nueva actuación de la orquesta.
Y el domingo se ofreció la comida popular, y las fiestas terminaron con el último encierro y el espectáculo Estampa Navarra.
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