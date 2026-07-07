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CINCO DÍAS DE FESTIVIDAD

Sobradiel en fiesta en honor a San Antonio

El sábado se celebró la procesión en honor a San Antonio. | SERVICIO ESPECIAL

El sábado se celebró la procesión en honor a San Antonio. | SERVICIO ESPECIAL

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LA CRÓNICA

SOBRADIEL

Sobradiel celebró en junio sus fiestas en honor a San Antonio con cinco días llenos de alegría, encuentros, tradición, música, actividades y momentos para compartir entre todo el pueblo. Los actos comenzaron el miércoles 10 con circo itinerante y tardeo.

Noches de celebración con vecinos.

Noches de celebración con vecinos.

El jueves por la mañana hubo fiesta con los niños del colegio y actividades para los mayores, y por la tarde se realizó el pregón de fiestas a cargo del Club Deportivo Seibat Sobradiel y el tradicional desfile de carrozas.

Comienzo de la jornada.

Comienzo de la jornada.

El viernes por la mañana hubo cabezudos, encierro, carretones y vermú, por la tarde se desarrolló la tradicional peregrinación a la ermita, y la jornada terminó con encierro y la actuación tributo Mecamela.

La hora de la comida.

La hora de la comida.

El sábado se celebró la procesión y misa en honor a San Antonio, por la tarde hubo juegos refrescantes, encierro y sesión de tarde con la orquesta Nueva Alaska, y por la noche toro de ronda y nueva actuación de la orquesta.

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Y el domingo se ofreció la comida popular, y las fiestas terminaron con el último encierro y el espectáculo Estampa Navarra.

El club deportivo.

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