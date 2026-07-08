Alagón se suma a la lucha contra el cáncer en una andada solidaria
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón volvió a realizar el sábado 6 de junio una andada solidaria organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en colaboración con el Ayuntamiento de Alagón y la Asociación de Vecinos Allabone.
Antes de comenzar la marcha, la junta local de la AECC leyó un manifiesto en el que se señalaba que el cáncer es un problema sanitario de primer orden, que directa o indirectamente nos afecta a todos. En España, se detectaron 296.103 casos en 2025, 6.000 más que en 2024, y en Aragón 8.700, 100 más. Por ello, es misión de toda la sociedad trabajar juntos para conseguir bajar estas cifras. Las formas de conseguirlo son fomentando hábitos de vida saludables, como la práctica de ejercicio moderado, una alimentación adecuada, acudir a las campañas de cribados, o no fumar. También fomentando la investigación oncológica, apoyando entidades y centros que trabajan día a día para descubrir nuevos tratamientos o una detección temprana.
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