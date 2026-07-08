Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plaza del PilarAeropuerto de ZaragozaReal ZaragozaLeonor en ZaragozaSucesos ZaragozaRefugios climáticos Zaragoza
instagramlinkedin

ARTESANÍA, TALLERES Y CUENTOS

Alcalá de Ebro revive el Siglo de Oro con su tradicional mercado cervantino

Dulzaineros de Luceni y Tachán Teatro animaron la cita. | SERVICIO ESPECIAL

Dulzaineros de Luceni y Tachán Teatro animaron la cita. | SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alcalá de Ebro

Alcalá de Ebro volvió a recrear el Siglo de Oro en su tradicional mercado cervantino que se celebró el sábado 6 de junio con artesanía, talleres, pasacalles y cuentacuentos para rememorar el vínculo del municipio con el autor de El Quijote.

Los vecinos se apuntaron al taller de percusión.

Los vecinos se apuntaron al taller de percusión. / Servicio especial

Las actividades comenzaron por la mañana con la actuación de los Dulzaineros de Luceni y un pasacalles de Tachán Teatro. Luego se realizó un taller de artesanía en cuero y un taller de mini lienzos para los más pequeños, además de un cuentacuentos. Y se ofreció la tradicional comida popular de Olla Podrida.

Noticias relacionadas

La animación estuvo presente durante toda la jornada.

La animación estuvo presente durante toda la jornada. / Servicio especial

La jornada de actividades continuó por la tarde con talleres de percusión y joyería, y un nuevo pasacalles con Tachán Teatro, antes de la clausura.

El tradicional mercado con un taller de artesanía en cuero.

El tradicional mercado con un taller de artesanía en cuero. / Servicio especial

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  2. Acelerón obligado en la necesaria salida de Adrián Liso del Real Zaragoza
  3. Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
  4. Aitana, sobre su concierto en Zaragoza: 'Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido de España
  5. El fichaje de Sem Westerveld y la razón de ser de la dirección deportiva del Real Zaragoza
  6. La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón
  7. David Vicente, que negoció con el Real Zaragoza su vuelta, se va al Heracles Almelo de Países Bajos
  8. Cierra por sorpresa una popular bocatería de Zaragoza que triunfa con sus cachopos: 'Gracias por todo

El BM Zaragoza Contazara lanza su campaña de abonados para la próxima temporada: "La historia continúa"

El BM Zaragoza Contazara lanza su campaña de abonados para la próxima temporada: "La historia continúa"

La DPZ aprueba la iniciativa de CHA para impulsar un plan de actuación en Los Cabezos, en Épila

La DPZ aprueba la iniciativa de CHA para impulsar un plan de actuación en Los Cabezos, en Épila

El Gobierno de Aragón aprueba el convenio de colaboración con las diputaciones provinciales para una nueva edición de la 'Red Aragonesa de Espacios Escénicos'

El Gobierno de Aragón aprueba el convenio de colaboración con las diputaciones provinciales para una nueva edición de la 'Red Aragonesa de Espacios Escénicos'

Detienen en Melilla a un presunto depredador sexual de menores a través de redes sociales

Detienen en Melilla a un presunto depredador sexual de menores a través de redes sociales

Reporteros Sin Fronteras denuncia que los estados se amparan cada vez más en la seguridad nacional para maniatar a los periodistas

Reporteros Sin Fronteras denuncia que los estados se amparan cada vez más en la seguridad nacional para maniatar a los periodistas

Autorizada la licitación del transporte escolar en la provincia de Teruel para el próximo curso: estas son las comarcas beneficiadas

Autorizada la licitación del transporte escolar en la provincia de Teruel para el próximo curso: estas son las comarcas beneficiadas

El Casademont Zaragoza lo anuncia: Santi Yusta deja el club tras "el pago de una compensación económica pactada"

El Casademont Zaragoza lo anuncia: Santi Yusta deja el club tras "el pago de una compensación económica pactada"
Tracking Pixel Contents