ARTESANÍA, TALLERES Y CUENTOS
Alcalá de Ebro revive el Siglo de Oro con su tradicional mercado cervantino
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alcalá de Ebro volvió a recrear el Siglo de Oro en su tradicional mercado cervantino que se celebró el sábado 6 de junio con artesanía, talleres, pasacalles y cuentacuentos para rememorar el vínculo del municipio con el autor de El Quijote.
Las actividades comenzaron por la mañana con la actuación de los Dulzaineros de Luceni y un pasacalles de Tachán Teatro. Luego se realizó un taller de artesanía en cuero y un taller de mini lienzos para los más pequeños, además de un cuentacuentos. Y se ofreció la tradicional comida popular de Olla Podrida.
La jornada de actividades continuó por la tarde con talleres de percusión y joyería, y un nuevo pasacalles con Tachán Teatro, antes de la clausura.
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Acelerón obligado en la necesaria salida de Adrián Liso del Real Zaragoza
- Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
- Aitana, sobre su concierto en Zaragoza: 'Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido de España
- El fichaje de Sem Westerveld y la razón de ser de la dirección deportiva del Real Zaragoza
- La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón
- David Vicente, que negoció con el Real Zaragoza su vuelta, se va al Heracles Almelo de Países Bajos
- Cierra por sorpresa una popular bocatería de Zaragoza que triunfa con sus cachopos: 'Gracias por todo