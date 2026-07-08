Alcalá de Ebro revive el Siglo de Oro con su tradicional mercado cervantino

Alcalá de Ebro volvió a recrear el Siglo de Oro en su tradicional mercado cervantino que se celebró el sábado 6 de junio con artesanía, talleres, pasacalles y cuentacuentos para rememorar el vínculo del municipio con el autor de El Quijote.

Los vecinos se apuntaron al taller de percusión. / Servicio especial

Las actividades comenzaron por la mañana con la actuación de los Dulzaineros de Luceni y un pasacalles de Tachán Teatro. Luego se realizó un taller de artesanía en cuero y un taller de mini lienzos para los más pequeños, además de un cuentacuentos. Y se ofreció la tradicional comida popular de Olla Podrida.

Noticias relacionadas

La animación estuvo presente durante toda la jornada. / Servicio especial

La jornada de actividades continuó por la tarde con talleres de percusión y joyería, y un nuevo pasacalles con Tachán Teatro, antes de la clausura.