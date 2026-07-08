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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

Alumnado de Boquiñeni aprende sobre el río Ebro y sus crecidas con la Universidad de Zaragoza

Una de las sesiones divulgativas. | SERVICIO ESPECIAL

Una de las sesiones divulgativas. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Boquiñeni

El alumnado de Infantil y Primaria del colegio de Boquiñeni participó en varias sesiones educativas sobre el río Ebro, su funcionamiento y las crecidas, impartidas por el equipo del proyecto de investigación Sedexchare de la Universidad de Zaragoza.

A través de cuentos, dinámicas y actividades participativas adaptadas a cada edad, los escolares conocieron mejor el entorno natural que les rodea y la importancia del río Ebro en nuestro territorio. La actividad forma parte de las acciones de divulgación desarrolladas dentro de este proyecto de investigación.

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