Alumnado de Boquiñeni aprende sobre el río Ebro y sus crecidas con la Universidad de Zaragoza

El alumnado de Infantil y Primaria del colegio de Boquiñeni participó en varias sesiones educativas sobre el río Ebro, su funcionamiento y las crecidas, impartidas por el equipo del proyecto de investigación Sedexchare de la Universidad de Zaragoza.

A través de cuentos, dinámicas y actividades participativas adaptadas a cada edad, los escolares conocieron mejor el entorno natural que les rodea y la importancia del río Ebro en nuestro territorio. La actividad forma parte de las acciones de divulgación desarrolladas dentro de este proyecto de investigación.