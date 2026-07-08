La Asociación Contra el Cáncer de Gallur recauda fondos con una exitosa andada solidaria

La Asociación Contra el Cáncer de Gallur organizó el domingo 21 de junio una andada para recaudar fondos para paliar las múltiples necesidades económicas que derivan de la enfermedad, como el apoyo integral a pacientes y sus familias, así como financiación de proyectos de investigación oncológica.

La andada contó con una excelente participación a pesar de que en ese mismo día, otros municipios realizaban la misma actividad. En total participaron 143 personas, de las cuales 106 eran inscripciones previas, y 37 realizados minutos antes de su comienzo. Los partícipes realizaron un recorrido de 4,5 kilómetros.

La marcha contó con la implicación directa de los voluntarios: María José López, Reyes Asensio, Lola Asensio, Marian Izquierdo, quienes estuvieron pendientes en todo momento de las necesidades de los participantes. También, se contó con la colaboración en la organización de los miembros de la junta y del equipo de voluntarios de Gallur, Mariví Zapata y Raúl García. Desde Zaragoza se desplazaron dos voluntarios para apoyar en la nueva incorporación de socios.

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La presidenta de la AECC de Gallur, Mª José López, manifiesta su agradecimiento «a todas las personas que participaron en la andada, y loa los colaboadores con la asociación». Además, indica que «la asociación está a disposición de todas las personas que quieran hacer cualquier consulta o nece sidad que puedan tener.