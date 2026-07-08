El Aula de Teatro de Luceni triunfa con su segunda representación de fin de curso

El Aula de Teatro de Luceni continúa afianzándose como una de las iniciativas culturales con mayor participación de la localidad. El pasado 21 de junio celebró su segundo fin de curso con la representación de la obra Y no quedó ni el gato, una cita que reunió a un numeroso público en el Pabellón José Soria y que volvió a demostrar el excelente momento que atraviesa este proyecto teatral.

El Aula de Teatro nació hace dos años a raíz de una iniciativa impulsada por los propios vecinos del municipio, que trasladaron al ayuntamiento su interés por contar con una actividad estable relacionada con las artes escénicas. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo hasta consolidarse como un espacio de encuentro, convivencia y creatividad para todos sus integrantes.

Cada miércoles por la tarde, los miembros del grupo se reúnen en la bodega del ayuntamiento para preparar sus representaciones, trabajar la interpretación y dar forma a los montajes teatrales que posteriormente ofrecen al público. El resultado de ese trabajo pudo verse en esta segunda representación de fin de curso.

Una bora con nombres propios El reparto estuvo formado por Elena Arenas, Emi Bailón, Rosa Casado, Yolanda Gracia, Juana Hernando, Marisa Hernando, Elena Legorburo, Fina López, Jesús Olite y Benita Rodríguez, contando además con la colaboración especial de Bárbara Yáñez.

En esta ocasión, el grupo llevó a escena Y no quedó ni el gato, una obra escrita expresamente para el Aula de Teatro de Luceni por su profesor, el periodista, actor y escritor Javier Vázquez Ezcurdia. Inspirada libremente en el clásico Diez negritos de Agatha Christie, la adaptación mantiene la intriga característica de la historia original, incorporando al mismo tiempo un marcado tono de comedia y numerosos guiños pensados para los propios integrantes del grupo.

Los actores y actrices supieron defender con gran naturalidad una historia repleta de misterio, humor y situaciones inesperadas, ofreciendo una representación que hizo las delicias del numeroso público asistente. La función fue recibida con una larga ovación, reconociendo así el esfuerzo, la dedicación y las muchas horas de ensayo que el grupo ha invertido durante todo el curso.

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Con este segundo fin de curso, el Aula de Teatro de Luceni confirma la excelente acogida que ha tenido desde su creación por parte de los vecinos y se consolida como una de las propuestas culturales más dinámicas del municipio, demostrando que la ilusión, el compromiso y la participación vecinal siguen siendo el mejor motor para enriquecer la vida cultural de la localidad.