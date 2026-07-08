El Ayuntamiento de Sobradiel asume la gestión de las mejoras fluviales del proyecto Ebro Resilience

El Ayuntamiento de Sobradiel ha firmado el acta de recepción oficial de las obras complementarias de restauración fluvial y mejora de hábitats ligadas al proyecto Ebro Resilience. Con esta firma, el consistorio asume formalmente la gestión de estas infraestructuras en el tramo 9 del río Ebro.

Esta última fase de actuaciones, ejecutada por Tragsa, ha contado con un presupuesto de 365.771,84 euros, financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. Sumando las fases anteriores finalizadas en 2025, la inversión total en la zona asciende a 2.846.273,39 euros.

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Las principales actuaciones técnicas y paisajísticas han sido: el refuerzo de escollera con incorporación de piedra en el nuevo escorredero para consolidar la estructura frente a futuras avenidas; la hidrosiembra, siembra proyectada con agua y nutrientes para acelerar la regeneración de la cubierta vegetal y fijar el terreno; y la pavimentación de la mota y acondicionamiento de la superficie con emulsión asfáltica para garantizar la estabilidad del firme y el drenaje del agua. Además, se ha mejorado la seguridad vial con la instalación de vallado en los puntos más críticos para protección de vehículos y viandantes, y se ha creado un sendero peatonal delimitado con gravilla blanca.