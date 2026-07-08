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PROYECTO EBRO RESILIENCE

El Ayuntamiento de Sobradiel asume la gestión de las mejoras fluviales del proyecto Ebro Resilience

El refuerzo de la escollera, la hidrosiembra o la regeneración de la cubierta vegetal son algunas de las principales actuaciones. | SERVICIO ESPECIAL

El refuerzo de la escollera, la hidrosiembra o la regeneración de la cubierta vegetal son algunas de las principales actuaciones. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Sobradiel

El Ayuntamiento de Sobradiel ha firmado el acta de recepción oficial de las obras complementarias de restauración fluvial y mejora de hábitats ligadas al proyecto Ebro Resilience. Con esta firma, el consistorio asume formalmente la gestión de estas infraestructuras en el tramo 9 del río Ebro.

Esta última fase de actuaciones, ejecutada por Tragsa, ha contado con un presupuesto de 365.771,84 euros, financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. Sumando las fases anteriores finalizadas en 2025, la inversión total en la zona asciende a 2.846.273,39 euros.

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Las principales actuaciones técnicas y paisajísticas han sido: el refuerzo de escollera con incorporación de piedra en el nuevo escorredero para consolidar la estructura frente a futuras avenidas; la hidrosiembra, siembra proyectada con agua y nutrientes para acelerar la regeneración de la cubierta vegetal y fijar el terreno; y la pavimentación de la mota y acondicionamiento de la superficie con emulsión asfáltica para garantizar la estabilidad del firme y el drenaje del agua. Además, se ha mejorado la seguridad vial con la instalación de vallado en los puntos más críticos para protección de vehículos y viandantes, y se ha creado un sendero peatonal delimitado con gravilla blanca.

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