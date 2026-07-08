Boquiñeni celebra la igualdad con una jornada de juegos gigantes para familias

Boquiñeni celebró el sábado 6 de junio una jornada de juegos gigantes centrada en la promoción de la igualdad, en la que niños y niñas participaron junto a sus padres y madres. La actividad, organizada en colaboración con la Comarca Ribera Alta del Ebro, fue gratuita para todos los vecinos y vecinas de la localidad.

Se pudo jugar a un particular ‘Quién es quién’. / Servicio especial

Los asistentes disfrutaron de actividades tradicionales adaptadas a esta temática, como un Quién es quién, bolos gigantes, juegos de memoria sobre mujeres relevantes de la historia, pruebas de puntería con conceptos como igualdad y feminismo, y puzles colaborativos.

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La jornada permitió compartir tiempo en familia mientras se fomentaban valores de igualdad, respeto y cooperación a través del juego y la participación conjunta