El CD Prados del Rey de Pinseque pone fin a una gran temporada

El equipo CD Prados del Rey alevín femenino ha hecho una gran temporada. Han logrado ser campeonas de Liga, primeras en la fase de grupos de Copa, campeonas del Torneo Zapatines 2026, y semifinales en la Copa Oro.

El equipo está formado por varias jugadoras de la comarca: Sofía García, Elsa Gómez, Julia Gutiérrez, Adriana Jiménez, Marta Lara, Emma Le Goff, Mónica Lorente, María Obón, Lucía Oliveros y Sara Oliveros.

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