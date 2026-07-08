PATINANDO ATRAVÉS DEL TIEMPO
El Club Patinaje Gorgolla de Torres de Berrellén viaja sobre ruedas
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Pabellón Polideportivo Municipal de Torres de Berrellén acogió el pasado domingo 7 de junio el Festival de Fin de Curso del Club Patinaje Gorgolla, una cita muy esperada por familias, amigos y aficionados al patinaje que volvió a llenar las gradas para disfrutar del trabajo realizado por los patinadores durante toda la temporada.
Bajo el título «Un viaje en el tiempo», el festival invitó al público a recorrer las diferentes etapas de la historia a través de la música, la interpretación y el patinaje artístico. Desde la Prehistoria hasta un futuro imaginado, los espectadores viajaron por la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea mediante un espectáculo lleno de creatividad, emoción y puesta en escena.
A lo largo de quince coreografías, individuales, parejas, cuartetos y grupos de distintas edades demostraron sobre la pista su esfuerzo, evolución y pasión por este deporte. Cada actuación combinó técnica, interpretación y vestuario para dar vida a diferentes momentos históricos, consiguiendo que el público disfrutara de un espectáculo dinámico y lleno de emociones.
El festival puso el broche de oro a una intensa temporada de trabajo, reflejando el compromiso de los deportistas, entrenadoras y familias, cuyo esfuerzo hace posible que cada año este evento siga creciendo y convirtiéndose en una de las citas más especiales para el club. La gran acogida del público y los numerosos aplausos recibidos fueron la mejor recompensa para todos los participantes y el mejor cierre posible antes del descanso estival.
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