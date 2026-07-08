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PATINANDO ATRAVÉS DEL TIEMPO

El Club Patinaje Gorgolla de Torres de Berrellén viaja sobre ruedas

Final de temporada del club de patinaje. | SERVICIO ESPECIAL

Final de temporada del club de patinaje. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Torres de Berrellén

El Pabellón Polideportivo Municipal de Torres de Berrellén acogió el pasado domingo 7 de junio el Festival de Fin de Curso del Club Patinaje Gorgolla, una cita muy esperada por familias, amigos y aficionados al patinaje que volvió a llenar las gradas para disfrutar del trabajo realizado por los patinadores durante toda la temporada.

Bajo el título «Un viaje en el tiempo», el festival invitó al público a recorrer las diferentes etapas de la historia a través de la música, la interpretación y el patinaje artístico. Desde la Prehistoria hasta un futuro imaginado, los espectadores viajaron por la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea mediante un espectáculo lleno de creatividad, emoción y puesta en escena.

A lo largo de quince coreografías, individuales, parejas, cuartetos y grupos de distintas edades demostraron sobre la pista su esfuerzo, evolución y pasión por este deporte. Cada actuación combinó técnica, interpretación y vestuario para dar vida a diferentes momentos históricos, consiguiendo que el público disfrutara de un espectáculo dinámico y lleno de emociones.

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El festival puso el broche de oro a una intensa temporada de trabajo, reflejando el compromiso de los deportistas, entrenadoras y familias, cuyo esfuerzo hace posible que cada año este evento siga creciendo y convirtiéndose en una de las citas más especiales para el club. La gran acogida del público y los numerosos aplausos recibidos fueron la mejor recompensa para todos los participantes y el mejor cierre posible antes del descanso estival.

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