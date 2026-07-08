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MEJORA URBANA

Comienzan las obras de iluminación del Paseo de la Vía Vieja de Alagón

La actuación se centra en la instalación de 56 luminarias. | SERVICIO ESPECIAL

La actuación se centra en la instalación de 56 luminarias. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Ayuntamiento de Alagón ha comenzado las obras del proyecto Iluminación del Paseo de la Vía Vieja. La actuación consiste en la instalación de 56 luminarias en 2 kilómetros de longitud.

Los trabajos fueron adjudicados, previa licitación, a Coca , por un importe de 228.387 euros.

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