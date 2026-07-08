La Coral de Torres de Berrellén pone fin a 30 años de historia con su último concierto

El día 6 de junio, la Coral de Torres de Berrellén dio su último concierto. Han sido 30 años de ilusión y entusiasmo por parte de los componentes que a lo largo de su historia han formado parte de la misma, pero todo tiene un principio y un final.

El coro inició su actividad en 1996 gracias a la iniciativa de la Diputación Provincial de Zaragoza, que promocionó el canto coral mediante subvenciones destinadas a tal fin y contando con el apoyo del ayuntamiento.

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A lo largo de estos años, han sido varios los directores: María Ángeles y Pilar Márquez, Rodolfo Albero, Emilio Belaval, Belén Carreres, y, por último, Francisco García, que ha dirigido la coral los últimos 12 años. Cada uno, con su propio estilo, marcó una etapa del coro. Participaron en todos los encuentros que cada año organizaba la Diputación Provincial, realizaron el acompañamiento musical de multitud de actos tanto religiosos como profanos, y por multitud de localidades de la provincia de Zaragoza, y más lejanos como Peñíscola, San Sebastián, Villarrubia de Santiago, ... En sus inicios, llegó a contar con más de 50 componentes de todas las edades pero, poco a poco, unos por unas causas y otros por otras, han ido abandonando el grupo sin que haya habido relevo de savia nueva, lo que ha hecho inviable el proyecto, y con pena, ha habido que darlo por finalizado.