Cultura, historia y convivencia marcan el viaje de los vecinos de Luceni a la provincia leonesa

Un total de 42 vecinos participaron recientemente en un viaje cultural organizado con destino a la provincia de León, una experiencia que permitió a los asistentes descubrir algunos de los enclaves históricos, monumentales y paisajísticos más destacados del noroeste español.

Durante varios días, los participantes recorrieron la ciudad de León y diferentes localidades de su entorno, disfrutando de visitas guiadas que les acercaron a la riqueza patrimonial e histórica de la zona. Entre los lugares más destacados figuraron la impresionante Catedral de León, considerada una de las grandes joyas del gótico español, y la Casa de Botines, una de las obras más reconocidas de Antonio Gaudí fuera de Cataluña.

El itinerario también incluyó la visita al Convento de San Marcelo, así como recorridos por distintos espacios históricos y monumentales que permitieron conocer la evolución de la ciudad a lo largo de los siglos. Los viajeros pudieron contemplar además los vestigios de las antiguas murallas romanas, testimonio del importante pasado de la antigua Legio VII Gemina.

Fuera de la capital leonesa, el grupo visitó otros puntos de gran interés como Astorga, Ponferrada y la comarca de Babia, además del paraje de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerado uno de los paisajes culturales más espec taculares de España.

El viaje combinó cultura, historia, patrimonio y convivencia, permitiendo a los asistentes disfrutar de unos días de ocio compartido en un ambiente muy agradable. La experiencia fue valorada muy positivamente por los participantes, que regresaron con un amplio recuerdo de los lugares visitados y de los momentos compartidos durante la excursión.

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Este tipo de iniciativas continúan ofreciendo a los vecinos la oportunidad de conocer nuevos destinos, fomentar las relaciones sociales y disfrutar de actividades culturales que complementan la programación habitual del municipio.