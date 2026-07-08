La Diputación de Zaragoza destina 400.000 euros a ayudas para conciliación familiar en 180 municipios de la Ribera Alta

La Diputación de Zaragoza ha distribuido 400.000 euros en ayudas entre 180 municipios de la provincia para facilitar la conciliación familiar. Las subvenciones de este plan van a permitir a los ayuntamientos beneficiarios organizar diferentes actividades de tiempo libre para niños y jóvenes en periodos no lectivos como campus deportivos, colonias de verano o talleres temáticos. En la Ribera Alta estas ayudas llegan a 15 municipios que reciben un total de 45.432.

«Es la tercera convocatoria de este plan de ayudas que pusimos en marcha con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos en la prestación de estos servicios tan importantes para las familias de nuestros pueblos, con los que facilitar la conciliación entre el trabajo y el cuidado de los menores y por lo tanto ofrecer alternativas en el medio rural», destaca la diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges, quien apunta además que este año los ayuntamientos beneficiarios han sido 12 más que el año pasado, lo que demuestra, resalta «la buena acogida del plan». «El año pasado decidimos no solo volver a convocar el plan sino duplicar su presupuesto porque fue tan buena la respuesta de los ayuntamientos el primer año que consideramos necesario incrementar las ayudas para dar respuesta a todos».

«El objetivo de esta línea de ayudas es apoyar a los ayuntamientos para que puedan financiar actividades de tiempo libre dirigidas a niños y jóvenes durante los periodos no escolares, facilitando de esa forma su atención en los municipios de la provincia para facilitar la organización de las familias y la conciliación real en periodos de vacaciones de los centros educativos», hace hincapié Berges.

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Con estas subvenciones los ayuntamientos van a poner en marcha colonias, escuelas de verano, campus deportivos, actividades recreativas o servicios de ludoteca entre otras actividades.