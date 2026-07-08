HINCHABLES Y MÚSICA
Diversión y encuentro en Grisén con una jornada de actividades organizada por el AMPA del colegio
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Grisén
El AMPA del colegio de Grisén organizó el pasado 13 de junio una divertida jornada de ocio dirigida a los más pequeños del municipio con el objetivo de fomentar la convivencia y el disfrute en familia.
Las actividades se desarrollaron en el polideportivo municipal donde niños y niñas disfrutaron de una mañana llena de entretenimiento y diversión. Entre las propuestas programadas destacaron los hinchables, la música y un servicio de barra para que familias y asistentes compartieran una agradable jornada en un ambiente festivo.
La iniciativa se convirtió en una mañana de diversión, encuentro y convivencia para toda la comunidad.
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Acelerón obligado en la necesaria salida de Adrián Liso del Real Zaragoza
- Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
- Aitana, sobre su concierto en Zaragoza: 'Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido de España
- El fichaje de Sem Westerveld y la razón de ser de la dirección deportiva del Real Zaragoza
- La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón
- David Vicente, que negoció con el Real Zaragoza su vuelta, se va al Heracles Almelo de Países Bajos
- Cierra por sorpresa una popular bocatería de Zaragoza que triunfa con sus cachopos: 'Gracias por todo