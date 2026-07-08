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HINCHABLES Y MÚSICA

Diversión y encuentro en Grisén con una jornada de actividades organizada por el AMPA del colegio

La jornada contó con hinchables para los niños. | SERVICIO ESPECIAL

La jornada contó con hinchables para los niños. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Grisén

El AMPA del colegio de Grisén organizó el pasado 13 de junio una divertida jornada de ocio dirigida a los más pequeños del municipio con el objetivo de fomentar la convivencia y el disfrute en familia.

Las actividades se desarrollaron en el polideportivo municipal donde niños y niñas disfrutaron de una mañana llena de entretenimiento y diversión. Entre las propuestas programadas destacaron los hinchables, la música y un servicio de barra para que familias y asistentes compartieran una agradable jornada en un ambiente festivo.

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La iniciativa se convirtió en una mañana de diversión, encuentro y convivencia para toda la comunidad.

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