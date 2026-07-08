Diversión y encuentro en Grisén con una jornada de actividades organizada por el AMPA del colegio

El AMPA del colegio de Grisén organizó el pasado 13 de junio una divertida jornada de ocio dirigida a los más pequeños del municipio con el objetivo de fomentar la convivencia y el disfrute en familia.

Las actividades se desarrollaron en el polideportivo municipal donde niños y niñas disfrutaron de una mañana llena de entretenimiento y diversión. Entre las propuestas programadas destacaron los hinchables, la música y un servicio de barra para que familias y asistentes compartieran una agradable jornada en un ambiente festivo.

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La iniciativa se convirtió en una mañana de diversión, encuentro y convivencia para toda la comunidad.