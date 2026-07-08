CITA INAMOVIBLE
‘Enriberados’ se consolida en el calendario veraniego de la Ribera Alta del Ebro
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Tras la inauguración del ciclo cultural comarcal en Gallur el mes pasado con una actuación de títeres para adultos a manos del intérprete zaragozano Josean Mateos, vuelve Enriberados.
Este mes de julio se retoma la programación con cuatro citas en los pueblos de Grisén, Boquiñeni, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro.
El jueves 9 de julio tendrá lugar un taller de realización de jabones artesanales en Grisén, mientras que en Boquiñeni el sábado 11 de julio el taller de artesanía se centrará en renovar y customizar prendas de ropa favoritas de forma única y divertida. Ese mismo sábado tendrá lugar en Alcalá de Ebro la actuación del mago alagonero Mariano LaVida, quien mostrará su pericia con las cartas y demostrará que ha vuelto con fuerzas renovadas, y con más ilusión y magia que nunca. Y el sábado 18 de julio se podrá disfrutar de una proyección de cine a la fresca en la plaza UME de Cabañas de Ebro, con una película apta para todos los públicos.
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