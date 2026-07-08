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‘Enriberados’ se consolida en el calendario veraniego de la Ribera Alta del Ebro

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Gallur

Tras la inauguración del ciclo cultural comarcal en Gallur el mes pasado con una actuación de títeres para adultos a manos del intérprete zaragozano Josean Mateos, vuelve Enriberados.

Este mes de julio se retoma la programación con cuatro citas en los pueblos de Grisén, Boquiñeni, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro.

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El jueves 9 de julio tendrá lugar un taller de realización de jabones artesanales en Grisén, mientras que en Boquiñeni el sábado 11 de julio el taller de artesanía se centrará en renovar y customizar prendas de ropa favoritas de forma única y divertida. Ese mismo sábado tendrá lugar en Alcalá de Ebro la actuación del mago alagonero Mariano LaVida, quien mostrará su pericia con las cartas y demostrará que ha vuelto con fuerzas renovadas, y con más ilusión y magia que nunca. Y el sábado 18 de julio se podrá disfrutar de una proyección de cine a la fresca en la plaza UME de Cabañas de Ebro, con una película apta para todos los públicos.

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