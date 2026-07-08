Un espectáculo inédito recuerda la vida y muerte de los mineros de Remolinos

El grupo local Teatro del Hilo, junto con la violinista Luisa Moya, ofreció el viernes 5 de junio un espectáculo inédito sobre las minas y los mineros de Remolinos. La música y la palabra sirvieron para rendir homenaje a las personas que perdieron la vida en la mina, a los que fueron mineros, pero ya no están, a los que están, y a los que han respondido a la pregunta: «¿Qué sentiste por primera vez en la mina?»

«Incertidumbre, sentí incertidumbre. Ser minero es otra cosa. Pasar de 14 horas al sol a 14 en la oscuridad, todo el día en la oscuridad, se vivía la piedra y se vivía el pilar, el silencio infernal de la mina. Yo daba vueltas para que no faltara ninguno, no se ve nada pero no es la noche, es el silencio absoluto. No se oye nada, la nada, nadie piensa que está en una mina. Las mujeres buscaban la sal blanca, se llamaba la ENE porque la planta hace una ene». SaAl (Ensayo), una actuación irrepetible.