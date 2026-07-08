PARA TODAS LAS EDADES
Éxito rotundo del programa escolar de deportes de la Comarca Ribera Alta del Ebro
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
En junio, con la actividad de piragüismo en piscina, termina el programa escolar 2025/26 organizado por el Servicio Comarcal de Deportes. En este programa, que este año ha valido una candidatura a los premios de proyecto de salud, se ha practicado: atletismo, multideporte, piragüismo en piscina, olimpiadas escolares, primeros auxilios, y préstamo de material. Aproximadamente 1.800 alumnos y alumnas, y 20 centros educativos de la comarca, han participado en estas actividades que abarcan de 1º a 6º de primaria y de 1º a 4º de la ESO.
Premios GEDA
Además, el proyecto de programa escolar deportivo del Servicio Comarcal de Deportes fue uno de los tres nominados en la categoría proyecto de salud de los premios GEDA (Asociación de Gestores del Deporte). A pesar de no ganar el premio, fue un honor estar nominados con dos proyectos de la Universidad de Zaragoza y el Hospital Clínico Lozano Blesa.
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