FESTEJOS EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA
Las fiestas de Alagón se rinden a la música y la tradición
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón celebró en junio las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua. Los actos comenzaron el miércoles 10, primero con el pregón de Interalagón a cargo de la Peña El Cachalote, y luego con el pregón de fiestas a cargo de la Coordinadora de Cofradías. Y por la noche, se ofreció la primera actuación musical a cargo de Malibú con Piña con hits de los 2000, reggaetón antiguo, pop, indie y dance.
El jueves la plaza España acogió la actuación más esperada de las fiestas con King Africa. Otros espectáculos musicales destacados fueron el Tributo a Rocío Dúrcal, The Hot Tubes con Rock’n Roll Star Band y la Orquesta Welcome Band, además de las noches de Djs en la Sala Alaún.
Los festejos taurinos también fueron protagonistas en la plaza de toros con el Super Grand Prix, el Especial Arriazu, el concurso de roscaderos, y el concurso de anillas Memorial Mariano Ruiz, además de los encierros y los toros embolados en la calle.
Los más pequeños disfrutaron con los Gigantes y Cabezudos, los coches de radio control, las compañías de teatro PAI y Arbolé, la yincana familiar por la igualdad, la fiesta acuática y el encierro con mansicos, mientras el escenario de la tercera edad acogió las actuaciones de Bimba y Lolo, el alumnado de Educa tu voz, el Trío Valkiria, y Viki Lafuente.
No faltaron los actos más tradicionales como la ofrenda de frutos, y la misa y procesión en honor a San Antonio, y las fiestas terminaron con el espectáculo de magia del Gran Braulio.
Portada del cartel festivo
El Ayuntamiento de Alagón organiza el concurso para la portada del programa de las fiestas de septiembre en honor a la Virgen del CastillO 2026. El premio es 150 euros, además de ver la obra convertida en la imagen oficial del programa de fiestas, un recuerdo que quedará para siempre ligado a las fiestas de Alagón. Las bases se pueden consultar a través del QR del cartel.
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