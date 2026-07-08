Las fiestas de Alagón se rinden a la música y la tradición

Alagón celebró en junio las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua. Los actos comenzaron el miércoles 10, primero con el pregón de Interalagón a cargo de la Peña El Cachalote, y luego con el pregón de fiestas a cargo de la Coordinadora de Cofradías. Y por la noche, se ofreció la primera actuación musical a cargo de Malibú con Piña con hits de los 2000, reggaetón antiguo, pop, indie y dance.

El pregón de fiestas corrió a cargo de la Coordinadora de Cofradías.

El jueves la plaza España acogió la actuación más esperada de las fiestas con King Africa. Otros espectáculos musicales destacados fueron el Tributo a Rocío Dúrcal, The Hot Tubes con Rock’n Roll Star Band y la Orquesta Welcome Band, además de las noches de Djs en la Sala Alaún.

El grupo de jota participó en la procesión. / Servicio especial

Los festejos taurinos también fueron protagonistas en la plaza de toros con el Super Grand Prix, el Especial Arriazu, el concurso de roscaderos, y el concurso de anillas Memorial Mariano Ruiz, además de los encierros y los toros embolados en la calle.

Los más pequeños disfrutaron con los Gigantes y Cabezudos, los coches de radio control, las compañías de teatro PAI y Arbolé, la yincana familiar por la igualdad, la fiesta acuática y el encierro con mansicos, mientras el escenario de la tercera edad acogió las actuaciones de Bimba y Lolo, el alumnado de Educa tu voz, el Trío Valkiria, y Viki Lafuente.

No faltaron los actos más tradicionales como la ofrenda de frutos, y la misa y procesión en honor a San Antonio, y las fiestas terminaron con el espectáculo de magia del Gran Braulio.

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Portada del cartel festivo

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