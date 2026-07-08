Futuros arquitectos plantean nuevos usos para los edificios de La Azucarera en Alagón

Varios grupos de alumnos del Grado de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza presentaron el jueves 25 de junio, en el centro cívico de Alagón, sus Trabajos de Fin de Grado con interesantes, originales y ambiciosas propuestas para los edificios protegidos de la Azucarera de Alagón.

La Azucarera Nuestra Señora de las Mercedes de Alagón se fundó en 1900 y fue una de las primeras de Aragón. En 1973 cesó la producción, quedando solo la actividad de estuchado hasta 1993.

En 2007, el Ayuntamiento de Alagón y la empresa propietaria Ebro Puleva firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico de la Azucarera que preveía la construcción de viviendas y la recuperación de los edificios catalogados.

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En 2024, el nuevo equipo de Gobierno logró la aprobación del PERI, un plan de reconversión de los 99.000 metros cuadrados de la antigua Azucarera. El proyecto construirá 568 viviendas, contará con 7 equipamientos deportivos y sociales, y supondrá la rehabilitación y transformación de una cicatriz urbanística clave para el desarrollo de Alagón. Este año 2026, Ebrosa ya ha presentado el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización en el ayuntamiento para que sea objeto de estudio, análisis e informe por el Área de Urbanismo.