ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN
Grisén impulsa la igualdad y el respeto con actividades lúdicas en sus piscinas municipales
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Grisén ha organizado una serie de actividades de sensibilización y concienciación enmarcadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las propuestas, dirigidas a diferentes grupos de edad, se desarrollaron durante el mes de junio en las piscinas municipales.
El objetivo de estas iniciativas es fomentar los valores de igualdad, respeto y convivencia a través de actividades participativas, educativas y lúdicas, adaptadas a distintos públicos.
La programación comenzó el miércoles 17 de junio con el taller Macetas por la Igualdad. Frida Kahlo, una actividad destinada a jóvenes y adultos que combinaba creatividad y reflexión sobre la igualdad de género, tomando como inspiración la figura de la reconocida artista mexicana.
Posteriormente, el viernes 19 tuvo lugar Construyendo Igualdad, ¡con Legos!, una propuesta dirigida al alumnado de Educación Infantil y Primaria de Grisén. Mediante el juego y la construcción, los participantes trabajaron conceptos relacionados con la igualdad, la cooperación y el respeto mutuo.
La programación concluyó el miércoles 24 con Escape Room: Corazón a capas de armadura, una actividad dinámica y participativa en la que los asistentes debían resolver diferentes pruebas y retos relacionados con la educación emocional, la igualdad y la prevención de la violencia de género.
Desde el Ayuntamiento de Grisén se animó a toda la ciudadanía a participar en estas actividades que buscan promover una sociedad más igualitaria, inclusiva y libre de violencia, fomentando la reflexión y la sensibilización desde edades tempranas.
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