El grupo de Bailes Coreográficos de Gallur logra el segundo puesto en la Liga de Promesas de Tauste

El grupo de 11 niñas y jóvenes pertenecientes a la actividad Bailes Coreográficos para niños, inserta en la programación cultural del Ayuntamiento de Gallur, quedó en segundo lugar en la Liga de Promesas celebrada en Tauste.

La Liga de Promesas, creada por el Club Deportivo Bybaila, tiene como objetivo «acercar el espíritu deportivo a los niveles amateur, creando un calendario de competiciones en los que bailarines que se inician en el mundo de la Danza Coreográfica puedan demostrar delante de un panel de jueces todo lo aprendido».

Con tal motivo, la profesora de la actividad, Sara Baudín, presentaba al concurso a las alumnas de esta modalidad de baile en Gallur que interpretaron la pieza musical Can’t stop the feeling.

Según indica Sara Baudín, la denominada Liga de Promesas sigue «la norma de la Federación Española de Baile Moderno, pero adaptada al deporte escolar». De esta forma participan en la liga distintos alumnos pertenecientes a colegios o municipios en los que se imparte esta modalidad de baile.

Los nombres de las integrantes: Lucia Palazón Tovar, Elsa Estela Echegoyen, Elsa Vicente Vicens, Lea Belsué Cebollada, Abril Aznar Estela, Valeria Navarro, Cattaleya Roman, Leire Miñés, Zoe Gurrea, Celia Magdalena, y Cloe Mariscal.

Las participantes se someten al veredicto de tres jueces: un juez miembro de la Federación Aragonesa, un juez miembro de la Federación Española, y un deportista de nivel nacional, siendo los encargados de puntuar a los equipos participantes.

Noticias relacionadas

En el concurso, cada grupo presentado desarrolló su baile, de manera que los jueces tras emitir las puntuaciones eligieron a un total de cuatro grupos para la final, entre ellas el grupo de Gallur. Quedaron tres finalistas y Gallur obtuvo el segundo premio.