NUEVAS ACTIVIDADES
Los más jóvenes de la Comarca Ribera Alta del Ebro se ponen manos a la obra
El Servicio Comarcal de Juventud organiza talleres de totebags florales, Escape Room y creación de podcasts para los jóvenes de la Ribera Alta.
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Banco de Actividades del Servicio Comarcal de Juventud sigue ofreciendo nuevas propuestas realizadas por la empresa Os Zagales. El sábado 27 de junio se realizó un Escape Room en el pabellón de Bárboles en el que los participantes tenían que colaborar para resolver enigmas, encontrar pistas y completar una misión dentro de un tiempo limitado. La actividad fomenta el trabajo en equipo, la lógica y la toma de decisiones bajo presión. El miércoles 1 de julio también se realizó un Escape Room en el Espacio Joven de Figueruelas, y durante este mes se ofrecerá otro en las piscinas de Boquiñeni.
Además, el jueves 2 se desarrolló un taller de totebags florales en las piscinas de Remolinos, una experiencia artística y sensorial que conecta directamente con el entorno natural de la Ribera Alta. Partiendo de la recolección respetuosa de flores y plantas autóctonas del pueblo, los participantes exploraron una técnica artesanal basada en el machaque de pigmentos naturales. Utilizando morteros, bases de plástico y totebags de tela, las formas, colores y texturas de la vegetación se transfieren directamente al tejido, creando piezas únicas e irrepetibles. Así, cada bolsa no solo es un diseño original, sino también un recuerdo tangible del paisaje y la identidad del territorio.
Y el sábado 4 de julio, durante la piraguada de Pradilla de Ebro, se realizó un taller de podcast transformando el conocimiento local en contenido viral: del kahoot al tik tok, aprendiendo sobre el pueblo mientras se crean vídeos creativos en equipo.
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Acelerón obligado en la necesaria salida de Adrián Liso del Real Zaragoza
- Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
- Aitana, sobre su concierto en Zaragoza: 'Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido de España
- El fichaje de Sem Westerveld y la razón de ser de la dirección deportiva del Real Zaragoza
- La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón
- David Vicente, que negoció con el Real Zaragoza su vuelta, se va al Heracles Almelo de Países Bajos
- Cierra por sorpresa una popular bocatería de Zaragoza que triunfa con sus cachopos: 'Gracias por todo