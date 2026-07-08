Los más jóvenes de la Comarca Ribera Alta del Ebro se ponen manos a la obra

El Banco de Actividades del Servicio Comarcal de Juventud sigue ofreciendo nuevas propuestas realizadas por la empresa Os Zagales. El sábado 27 de junio se realizó un Escape Room en el pabellón de Bárboles en el que los participantes tenían que colaborar para resolver enigmas, encontrar pistas y completar una misión dentro de un tiempo limitado. La actividad fomenta el trabajo en equipo, la lógica y la toma de decisiones bajo presión. El miércoles 1 de julio también se realizó un Escape Room en el Espacio Joven de Figueruelas, y durante este mes se ofrecerá otro en las piscinas de Boquiñeni.

Las actividades están realizadas por la empresa Os Zagales. | SERVICIO ESPECIAL

Además, el jueves 2 se desarrolló un taller de totebags florales en las piscinas de Remolinos, una experiencia artística y sensorial que conecta directamente con el entorno natural de la Ribera Alta. Partiendo de la recolección respetuosa de flores y plantas autóctonas del pueblo, los participantes exploraron una técnica artesanal basada en el machaque de pigmentos naturales. Utilizando morteros, bases de plástico y totebags de tela, las formas, colores y texturas de la vegetación se transfieren directamente al tejido, creando piezas únicas e irrepetibles. Así, cada bolsa no solo es un diseño original, sino también un recuerdo tangible del paisaje y la identidad del territorio.

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Y el sábado 4 de julio, durante la piraguada de Pradilla de Ebro, se realizó un taller de podcast transformando el conocimiento local en contenido viral: del kahoot al tik tok, aprendiendo sobre el pueblo mientras se crean vídeos creativos en equipo.