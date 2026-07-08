TRADICIONES
La juventud toma las calles de Pedrola para vivir con intensidad sus fiestas
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pedrola celebró del 26 al 28 de junio las fiestas de la juventud con un fin de semana de actos muy animados en la calle, compaginados con otros ya convertidos en tradición.
El viernes se dio el pistoletazo de salida en la Casa de Juventud con el pregón y la presentación de la Quinta del 08, seguido de un pasacalles con la Piponeta. Luego se celebró la cena de quintas en la plaza de España, y fiesta con Andrés G. y Bogdan.
El sábado comenzó con un taller de pintura creativa para los más pequeños, y el tradicional juego de pistas para todas las peñas y cuadrillas. Luego se realizó la comida comunitaria joven en el Pabellón 81 con concurso sobremesa Party. Por la tarde, hubo encierro, encierro chiqui simulado y torneo de futbolín, y por la noche fiesta con Fity Jr, Jorge Martín y el Dj local Moskiito.
Y el domingo por la mañana hubo almuerzo zaragatero y encierro de novillos, por la tarde juegos de agua y encierro, para terminar los actos con la traca fin de fiestas.
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