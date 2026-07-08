LIGA DE PETANCA
La liga comarcal de petanca concluye con la coronación de Jesús Aznar y Nati Arbues en sus respectivas categorías
La liga comarcal de petanca anuncia su regreso en septiembre tras la conclusión del torneo de primavera
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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alagón
La liga comarcal de petanca llegó a su fin el domingo 7 de junio. En el torneo de primavera la clasificación masculina fue 1º Jesús Aznar (Boquiñeni), 2º José Sánchez (Alagón), y 3º Santiago Insausti (Pedrola), y la femenina 1ª Amelia Ruiz (Luceni), 2ª Nati Arbues (Boquiñeni), y 3ª Mª Jesús Romero y Luci Emperador (Boquiñeni) y Goya López (Luceni).
Y en la liga comarcal, la clasificación masculina fue 1º Manuel Cruz (Alagón), 2º Jesús Aznar (Boquiñeni), y 3º Félix Artigas (Alagón), y la femenina 1ª Nati Arbues (Boquiñeni), 2ª Amelia Ruiz (Luceni), y 3ª Goya López (Luceni).
En septiembre volverá una nueva liga comarcal.
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