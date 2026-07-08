El Luceni se proclama campeón de la Copa Federación

El Club de Fútbol Luceni ha escrito una nueva página en su historia al proclamarse campeón de la Copa Federación Regional, un éxito que llega en la primera temporada de la nueva junta directiva al frente de la entidad, y que supone un importante reconocimiento al trabajo realizado tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Después de 20 años, Ignacio ha colgado las botas. | SERVICIO ESPECIAL

El conjunto lucenero completó un brillante campeonato, mostrando una gran regularidad desde la fase de grupos. En su debut se impuso por 2-0 al Uncastillo, antes de vencer por 2-1 al Santa Anastasia. El tercer encuentro concluyó con un empate (2-2) frente al Mallén, resultado que permitió al equipo acceder a las eliminatorias con buenas sensaciones.

En las semifinales, el Luceni volvió a ofrecer una gran imagen al superar con autoridad al Alfamén por 3-1, logrando así el pase a una final en la que culminó un torneo sobresaliente.

Triunfo ante el Embid

En el partido decisivo, disputado frente al Embid, el conjunto lucenero firmó una brillante actuación para imponerse por un contundente 5-2 y levantar el título de campeón de la Copa Federación Regional.

Este logro adquiere un significado especial al tratarse de la primera temporada de la nueva directiva del club, que ve recompensado su esfuerzo con un título que refuerza el proyecto deportivo iniciado este año y llena de ilusión a jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición.

Despedida al eterno capitán Hay personas que pasan por un club. Y hay personas que se convierten en el club. El Club de Fútbol Luceni se despide de Ignacio después de 20 años defendiendo este escudo. Veinte años de compromiso, sacrificio, esfuerzo y amor por unos colores que siempre llevó con orgullo. Ha sido compañero, líder, ejemplo y capitán. Ha estado en los buenos momentos y en los más difíciles, siempre dando un paso al frente, siempre pensando en el equipo antes que en sí mismo. Generaciones de jugadores han compartido vestuario con él y todas se llevan algo de su forma de entender este deporte y este club. Porque su legado no se mide solo en partidos jugados, sino en el respeto que se ha ganado y en la huella que deja en cada persona que ha tenido la suerte de conocerle. Hoy cuelga las botas en este vestuario, pero su nombre quedará para siempre ligado a la historia del club.

Trabajo y compromiso

Desde el Ayuntamiento de Luceni se ha querido felicitar al club por este importante éxito, destacando el trabajo, el compromiso y la dedicación de todas las personas que forman parte del CF Luceni. La consecución de este campeonato supone un motivo de orgullo para todo el municipio, y un reconocimiento al esfuerzo colectivo de una entidad que continúa creciendo y representando a Luceni con gran nivel deportivo.

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La conquista del Luceni de la Copa Federación se convierte así en un hito para el fútbol lucenero.