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Mariano Lavida retoma su gira con un lleno en Alagón con un espectáculo en el auditorio

El cartómago Mariano Lavida llenó el Auditorio Arcón Celia y Germán de Alagón después de superar un problema en su mano izquierda. | SERVICIO ESPECIAL

El cartómago Mariano Lavida llenó el Auditorio Arcón Celia y Germán de Alagón después de superar un problema en su mano izquierda. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

Mariano Lavida llenó el Auditorio Arcón Celia y Germán de Alagón el sábado 20 de junio en la actuación en la que volvía a su pueblo tras superar un problema en su mano izquierda. El cartómago retomó su carrera hace poco más de un mes, después de tres operaciones, y tras los primeros nueve espectáculos, llenando los teatros de Borja, Aínsa y el auditorio de Alagón, entre otros, continúa su gira veraniega con una veintena más de actuaciones, entre ellas el sábado 11 de julio, a las 20.00 horas, en las piscinas de Alcalá de Ebro, dentro del ciclo cultural comarcal Enriberados.

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