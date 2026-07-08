El Muel CD asciende a 3ª División tras una emocionante final de fútbol sala contra Peña La Murga

El pabellón polideportivo de Torres de Berrellén fue el elegido por la Federación Aragonesa de Fútbol para disputar la final de la fase de ascenso a 3ª División de fútbol sala que disputaron los equipos de Muel CD y Peña La Murga de Sabiñánigo.

Desde mucho antes del inicio del partido, las aficiones de ambos equipos llenaron de color y buen ambiente las gradas del pabellón torresino y no pararon de animar en todo momento.

El partido comenzó con alternancia en el dominio del balón pero fue el equipo oscense el que poco a poco empezó a tener ocasiones más claras, y fruto de estas se adelantaron con dos goles en el marcador. A partir de entonces, Muel arriesgó un poco más y lograba igualar el marcador en 1 minuto, un poco antes del descanso. Cuando parecía que se irían en tablas al descanso, un zarpazo a pocos segundos del final de La Murga los puso otra vez en ventaja.

Tras el descanso, ambos equipos se alternaron en la posesión del balón, pero hasta mediada la segunda parte no se movía el marcador, anotando de nuevo La Murga y poniéndose de nuevo con 2 goles de diferencia y menos de 10 minutos por jugar.

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Sin embargo, los de Muel no desfallecieron y comenzaron a arriesgar en ataque, volviendo a i gualar el marcador en un minuto, lo que dejaba por delante unos últimos instantes de mucha emoción. A poco más de 2 minutos para finalizar, Muel se adelantaba por primera vez en el marcador, lo que, con tan poco tiempo para finalizar, hizo que La Peña la Murga arriesgara jugando de 5, pero un par de robos defensivos les valía a los muelenses para aumentar su ventaja y alzarse finalmente con el ansiado ascenso.