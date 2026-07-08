Ocho municipios aragoneses se dan cita en Luceni para el VII Encuentro de Bailes en Línea

El Pabellón José Soria de Luceni fue el escenario del VII Encuentro de Bailes en Línea de Aragón, una cita que reunió a participantes de ocho municipios aragoneses en una jornada marcada por la convivencia, la música y el compañerismo.

Al encuentro asistieron grupos procedentes de Alcorisa, Andorra, Mas de las Matas, Montalbán, Cabañas de Ebro, Pedrola, Pinseque y la localidad anfitriona, Luceni, consolidando esta iniciativa como uno de los encuentros de referencia para los aficionados a esta modalidad de baile en la comunidad autónoma.

La jornada comenzó con la recepción de los participantes y continuó con un recorrido por las calles del municipio, permitiendo a los visitantes conocer algunos de los rincones más representativos de Luceni antes de dar paso a las actividades previstas en el pabellón.

A lo largo del día, los asistentes disfrutaron de diferentes sesiones de bailes en línea, compartiendo coreografías, experiencias y momentos de ocio en un ambiente distendido que puso de manifiesto el carácter integrador de esta actividad, capaz de reunir a personas de diferentes edades y procedencias en torno a una afición común.

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la comida de convivencia, en la que todos los participantes compartieron una paella, reforzando los lazos de amistad entre los distintos grupos y contribuyendo al excelente ambiente que reinó durante todo el encuentro.

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El VII Encuentro de Bailes en Línea de Aragón volvió a convertir a Luceni en punto de reunión para aficionados de diferentes municipios, demostrando el importante papel que este tipo de iniciativas desempeñan en la promoción de la convivencia, la participación ciudadana y el intercambio entre localidades. La alta participación y el magnífico ambiente vivido durante toda la jornada consolidan el éxito de un evento que continúa creciendo edición tras edición.