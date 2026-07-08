Pedrola rinde un homenaje a sus Reinas de Oro y Plata

Pedrola celebra el sábado 25 de julio el homenaje a las Reinas de Oro y Plata, y una concentración de reinas que reunirá a todas las reinas que han representado a la localidad durante todos estos años. El evento finalizará con las correspondientes actuaciones musicales.

El acto comenzará a las 22.00 horas con una recepción en el ayuntamiento a las Reinas de Oro (1976), a las Reinas de Plata (2001), y a las Reinas de Fiestas 2025. Y a las 23.00 horas se realizará el homenaje a las Reinas de Plata y Oro y, seguidamente, la concentración de Reinas de Fiestas.

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Las Reinas de Oro (1976) son: Rosa Mari Raimundo Lasheras, Laura Egido Español, Hortensia Garcés Arpal, Angela Lalana Martínez y Marisol Terraz Solsona. Las de Plata (2001) son: Beatriz García Martínez, María García Serrano, Beatriz Modrego García, Lorena Logroño Cardiel y Verónica Tomás Ferrer. Y las Reinas de Fiestas 2025 son: Nerea Gabate Paracuellos, Lidia González Villanueva, Vega Labarta García, Lucía López Guillén, Pilar Modrego Mateo, Desirée Pérez Serrano y Janet Rubio Sánchez, y las Reinas Infantiles: Noa Marqués López, Marta Martínez Navarro e Irene Tura.