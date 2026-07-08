25 DE JULIO
Pedrola rinde un homenaje a sus Reinas de Oro y Plata
LA CRÓNICA
Pedrola celebra el sábado 25 de julio el homenaje a las Reinas de Oro y Plata, y una concentración de reinas que reunirá a todas las reinas que han representado a la localidad durante todos estos años. El evento finalizará con las correspondientes actuaciones musicales.
El acto comenzará a las 22.00 horas con una recepción en el ayuntamiento a las Reinas de Oro (1976), a las Reinas de Plata (2001), y a las Reinas de Fiestas 2025. Y a las 23.00 horas se realizará el homenaje a las Reinas de Plata y Oro y, seguidamente, la concentración de Reinas de Fiestas.
Las Reinas de Oro (1976) son: Rosa Mari Raimundo Lasheras, Laura Egido Español, Hortensia Garcés Arpal, Angela Lalana Martínez y Marisol Terraz Solsona. Las de Plata (2001) son: Beatriz García Martínez, María García Serrano, Beatriz Modrego García, Lorena Logroño Cardiel y Verónica Tomás Ferrer. Y las Reinas de Fiestas 2025 son: Nerea Gabate Paracuellos, Lidia González Villanueva, Vega Labarta García, Lucía López Guillén, Pilar Modrego Mateo, Desirée Pérez Serrano y Janet Rubio Sánchez, y las Reinas Infantiles: Noa Marqués López, Marta Martínez Navarro e Irene Tura.
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Acelerón obligado en la necesaria salida de Adrián Liso del Real Zaragoza
- Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
- Aitana, sobre su concierto en Zaragoza: 'Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido de España
- El fichaje de Sem Westerveld y la razón de ser de la dirección deportiva del Real Zaragoza
- La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón
- David Vicente, que negoció con el Real Zaragoza su vuelta, se va al Heracles Almelo de Países Bajos
- Cierra por sorpresa una popular bocatería de Zaragoza que triunfa con sus cachopos: 'Gracias por todo