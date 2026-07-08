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Las piscinas de Boquiñeni abren renovadas del 6 de junio al 6 de septiembre tras una reforma integral

Para facilitar el acceso a las instalaciones, los bonos de temporada pueden adquirirse en las oficinas del ayuntamiento. | SERVICIO ESPECIAL

Para facilitar el acceso a las instalaciones, los bonos de temporada pueden adquirirse en las oficinas del ayuntamiento. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Boquiñeni

El Ayuntamiento de Boquiñeni, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha llevado a cabo una reforma integral en las instalaciones de las piscinas municipales con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y modernizar sus servicios de cara a la temporada estival.

La actuación, financiada íntegramente con fondos propios del consistorio, ha supuesto una inversión de 16.500 euros.

Desde la Concejalía de Urbanismo se ha destacado el compromiso del ayuntamiento con el mantenimiento y la modernización de los espacios públicos del municipio, especialmente aquellos vinculados al ocio y bienestar de los vecinos durante los meses de verano.

Actuaciones llevadas a cabo

La actuación ha supuesto las siguientes mejoras

  • Sistema de domótica, que permitirá una gestión más eficiente y automatizada de las instalaciones.
  • Instalación de una puerta automática en el bar, mejorando la accesibilidad y comodidad de los usuarios.
  • Nuevos ventiladores en la zona del bar, garantizando un mayor confort durante los días de mayor calor.
  • Mejoras en la instalación eléctrica de la zona de terraza cubierta del bar, reforzando la seguridad y el funcionamiento óptimo de todo el recinto.
  • Tejado en el pasillo del bar haciendo de unión entre los edificios del bar y la terraza cubierta.

Las piscinas municipales de Boquiñeni abren sus puertas del 6 de junio al 6 de septiembre, ofreciendo a vecinos y visitantes unas instalaciones renovadas, más cómodas, seguras y preparadas para disfrutar de toda la temporada estival.

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Para facilitar el acceso a las instalaciones, los bonos de temporada pueden adquirirse en las oficinas del ayuntamiento, mientras que las entradas diarias se venden directamente en el bar de las piscinas.

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