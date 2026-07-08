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TRES JORNADAS FESTIVAS

Pleitas celebra sus fiestas de San Juan con hinchables, toros y un emotivo homenaje

Durante las fiestas se realizó un homenaje de despedida al embolador local Alberto Chorranas. | SERVICIO ESPECIAL

Durante las fiestas se realizó un homenaje de despedida al embolador local Alberto Chorranas. | SERVICIO ESPECIAL / Servicio especial

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pleitas

Pleitas celebró el fin de semana del 19, 20 y 21 de junio sus fiestas de San Juan. Los actos comenzaron el viernes con hinchables, cena de salchichas en la Peña El Pilón, toro de fuego y vaquillas, y la actuación del grupo Cuarta Pulgada seguida de discomóvil.

Ganadoras del concurso de macetas de Pleitas.

Ganadoras del concurso de macetas de Pleitas.

El sábado por la mañana continuaron los hinchables, por la tarde hubo vacas de la ganadería Murillo Conde, y por la noche actuación y discomóvil.

La charanga fue un actor indispensable.

La charanga fue un actor indispensable. / Servicio especial

Y el domingo se celebró el primer concurso de macetas Pleitas en flor, y después la comida en el pabellón.

El toro de fuego fue uno de las citas más esperadas.

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Homenaje

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Grandes y pequeños disfrutaron de unos días de alegría y convivencia.

Grandes y pequeños disfrutaron de unos días de alegría y convivencia.

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