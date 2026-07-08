Pleitas celebra sus fiestas de San Juan con hinchables, toros y un emotivo homenaje

Pleitas celebró el fin de semana del 19, 20 y 21 de junio sus fiestas de San Juan. Los actos comenzaron el viernes con hinchables, cena de salchichas en la Peña El Pilón, toro de fuego y vaquillas, y la actuación del grupo Cuarta Pulgada seguida de discomóvil.

Ganadoras del concurso de macetas de Pleitas.

El sábado por la mañana continuaron los hinchables, por la tarde hubo vacas de la ganadería Murillo Conde, y por la noche actuación y discomóvil.

La charanga fue un actor indispensable. / Servicio especial

Y el domingo se celebró el primer concurso de macetas Pleitas en flor, y después la comida en el pabellón.

El toro de fuego fue uno de las citas más esperadas.

Homenaje

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La música no faltó durante las fiestas.

Durante las fiestas de San Juan de Pleitas se realizó un homenaje de despedida al embolador local Alberto Chorranas por parte de la cuadrilla de emboladores de Bardallur y Pastriz, y de todo el pueblo. Fue un acto muy especial y emotivo.