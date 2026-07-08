TRES JORNADAS FESTIVAS
Pleitas celebra sus fiestas de San Juan con hinchables, toros y un emotivo homenaje
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Pleitas celebró el fin de semana del 19, 20 y 21 de junio sus fiestas de San Juan. Los actos comenzaron el viernes con hinchables, cena de salchichas en la Peña El Pilón, toro de fuego y vaquillas, y la actuación del grupo Cuarta Pulgada seguida de discomóvil.
El sábado por la mañana continuaron los hinchables, por la tarde hubo vacas de la ganadería Murillo Conde, y por la noche actuación y discomóvil.
Y el domingo se celebró el primer concurso de macetas Pleitas en flor, y después la comida en el pabellón.
Homenaje
Durante las fiestas de San Juan de Pleitas se realizó un homenaje de despedida al embolador local Alberto Chorranas por parte de la cuadrilla de emboladores de Bardallur y Pastriz, y de todo el pueblo. Fue un acto muy especial y emotivo.
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