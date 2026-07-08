BIBLIOTECA MUNICIPAL
Pradilla de Ebro acerca la literatura a sus vecinos con varios encuentros
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Biblioteca de Pradilla de Ebro ha realizado este mes dos encuentros literarios. El viernes 5 de junio recibió la visita de la escritora Carmen Santos para compartir su novela Flor de Arrabal, una emocionante historia de superación que permitió a los asistentes conocer de cerca a la autora y descubrir a la persona que hay detrás de sus historias.
Y el 23 de junio, la biblioteca acogió un encuentro muy especial con el actor y escritor Pablo Rivero. Muchos lo conocen por su papel de Toni Alcántara en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó, pero también ha cosechado gran éxito en su faceta de escritor. En apenas una década ha publicado nueve novelas y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del thriller psicológico y la novela negra en nuestro país. Sus historias, llenas de tensión, misterio y personajes complejos, han conquistado a miles de lectores.
En Pradilla de Ebro, Pablo Rivero habló de su última novela La Canguro, un inquietante thriller que nos adentra en los secretos, los miedos y las apariencias que pueden esconderse en el entorno familiar. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de acercarse a su proceso creativo, hablar de literatura y descubrir que hay detrás de unas historias que atrapan al lector desde la primera página.
La actividad forma parte del ciclo Conversaciones entre autores y autoras de la Diputación Provincial de Zaragoza, una iniciativa que acerca la literatura a distintos municipios de la provincia y permite al público disfrutar de encuentros cercanos con sus protagonistas.
El encuentro contó con la presencia del diputado provincial de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre, y de la coordinadora del ciclo, Lucía Camón, poeta, actriz, gestora cultural, y una persona muy comprometida con la literatura, el diálogo y la dinamización de la vida cultural de nuestros pueblos.
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