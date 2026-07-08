El pueblo de Gallur vive la emoción de las fiestas de San Antonio y San Pedro

Junio es el mes esperado por todos los galluranos. En dos días, 13 y 29 de junio, se resume todo el sentimiento que un pueblo alberga en su corazón. San Antonio y San Pedro, por colleras, hacen un especial «paseíllo» arropado por galluranos. Creyentes, agnósticos e incluso ateos, acompañan a los santos.

Por las viejas y curtidas calles del casco antiguo de Gallur, sentimientos sobre hombros caminan despacio portando la memoria de sus antepasados, con la confianza de que el presente y futuro de sus gentes sigan impulsando las raíces de sus orígenes.

Todos los partícipes intentaron divertirse, objetivo de toda organización festiva que se precie. Muchos lo consiguieron para deleite y ruptura de la absurda monotonía que da la rutina.

Suelta de reses bravas, bailes en la plaza, procesiones, dance en calles y plaza, banda municipal de música… fueron algunos de los fundamentales activos protagonizando el repertorio programado para que la diversión, bajo la custodia municipal, fuera el estímulo para «romper las horas» cada jornada.

Las fiestas terminaron, las imágenes devotas descansan, los cuerpos festivos reposan sosegados a la espera de las próximas fiestas. Las prisas, tensiones, los desatinos, el estrés… volverán a adueñarse de los mismos que en estos días han mostrado lo mejor de sí mismos. Que la fiesta siga, y el espíritu de los patronos se adueñe de cada ser en eso que, como utopía se puede entender: conseguir un mundo mejor.

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Entre las fiestas de San Antonio y San Pedro se desarrollaron los siguientes actos festivos: XXII Encuentro de Bandas de Música, Marathón FS, Concurso de Pesca, actuación de la Escuela Municipal de Jota con la Rondalla Familia Navascués, actuación de la Escuela de Canto Moderno, torneo de guiñote, homenaje a las reinas de fiestas y damas de honor 50 años, y majas de fiestas 25 años, y XXI Encuentro de Gigantes. Además, se llevaron a cabo las exposiciones de carteles de fiestas y de indumentaria aragonesa de los alumnos de la casa de cultura.