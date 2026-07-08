Remolinos celebra el éxito del I Torneo Futsal Fem Rialebro y prepara su cita nacional

Remolinos vivió el sábado 27 de junio una intensa jornada de fútbol sala femenino con la celebración del I Torneo Futsal Fem Rialebro, una iniciativa organizada por el Torneo FSF Remolinos junto con la Comarca Ribera Alta del Ebro con el objetivo de fomentar el deporte base femenino y seguir creando espacios donde las jóvenes jugadoras puedan disfrutar de la competición y la convivencia.

El torneo reunió a 39 jugadoras pertenecientes a Tauste F.S., Avenida Alagón, Belchite F.S. y César Augusta F.S.F., que ofrecieron un gran nivel deportivo durante toda la jornada.

El César Augusta F.S.F. se proclamó campeón tras mostrar una gran superioridad desde los primeros encuentros. Sin embargo, la lucha por el resto del podio fue máxima hasta el último segundo del torneo. Finalmente, el Avenida Alagón consiguió el subcampeonato, mientras que el Tauste F.S. terminó en tercera posición y el Belchite F.S. fue cuarto. La igualdad fue tal que la clasificación definitiva entre estos tres equipos tuvo que decidirse por la diferencia de goles tras el último partido de la competición. Paralelamente al torneo infantil, la organización celebró la primera Batalla Mixta de Porter@s, una actividad en la que participaron 20 niños y niñas de Remolinos, divididos en diferentes categorías por edades. Los vencedores fueron Álex y Andrea, que se llevaron el reconocimiento tras superar las distintas rondas en un ambiente marcado por la diversión y la deportividad.

Más allá de los resultados deportivos, la jornada volvió a demostrar el carácter familiar del evento. Jugadoras, niños, familiares y aficionados disfrutaron de un día de convivencia que se desarrolló entre el pabellón municipal y las piscinas de Remolinos, convirtiendo el deporte en el eje de una jornada festiva para todo el municipio.

Remolinos vivió el sábado 27 de junio una intensa jornada con el I Torneo Futsal Fem Rialebro. | SERVICIO ESPECIAL / Servicio especial

Torneo FSF Remolinos

Tras el éxito de esta primera edición del Torneo Futsal Fem Rialebro, la organización ya centra todos sus esfuerzos en la gran cita del verano: el 17º Torneo FSF Remolinos, que se celebrará del 10 al 12 de julio.

El torneo nacional reunirá a 16 equipos procedentes de diferentes puntos de España y volverá a convertir a Remolinos en uno de los referentes del fútbol sala femenino durante un intenso fin de semana de competición. La fase de grupos y los cuartos de final se disputarán de forma ininterrumpida desde el viernes por la tarde hasta la noche del sábado, mientras que el domingo tendrán lugar las semifinales y la gran final.

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Con esta doble apuesta por el deporte base y la competición nacional, Remolinos continúa consolidándose como uno de los municipios más comprometidos con el crecimiento y la promoción del fútbol sala femenino.