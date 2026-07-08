Remolinos celebra San Antonio con danzantes, vaquillas y música

Remolinos celebró las fiestas en honor a San Antonio del 10 al 14 de junio con un programa pensado para todas las edades, y en el que la tradición, la convivencia y la diversión fueron los grandes protagonistas.

Los actos religiosos tuvieron un lugar destacado.

Las fiestas arrancaron el miércoles con el pregón desde el balcón del ayuntamiento, a cargo del grupo de guitarra Remolinos de Cuerdas, seguido del pasacalles con la Charanga El Pilar, actividades infantiles, torneo de futbolín, jotas de ronda y la primera sesión de discomóvil.

Ningún vecino se quiso perder los actos taurinos.

El jueves estuvo marcado por la convivencia vecinal, con el almuerzo popular a primera hora de la mañana, la preparación de los ranchos y comida para todos los vecinos en el polideportivo municipal, y el torneo de guiñote. La jornada se completó con el tradicional recorrido de peñas, y la propuesta musical de Wakanda & La Tribu y su Experiencia Clandestina.

Danzantes de Remolinos.

El viernes llegaron las vaquillas con la ganadería Virgen de Sancho Abarca. Hubo actividades infantiles y la actuación de la genial orquesta Nueva Alaska.

Torneo de futbolín durante las fiestas.

El sábado se celebró el día grande, día de San Antonio, con el tradicional toque de campanas, la procesión acompañada por los danzantes, y la posterior actuación en la plaza de la Iglesia. Hubo castillos hinchables para los más pequeños, y merienda en las vaquillas de José Luis Cuartero de la ganadería Las Ventas. La música en directo llegó con la gran orquesta Pasarela. Los actos religiosos tuvieron, como siempre, un lugar destacado durante el fin de semana.

La fiesta de la espuma animó a grandes y pequeños.

El domingo, subida a la ermita del Santo Cristo, en procesión y la posterior representación del dance en la plaza de la Violeta. Las actuaciones del pabellón terminaron con el grupo Katania y las vaquillas fueron de Hnos. Marcén. Antes de la traca final, se quemó el último de los cinco toros de fuego de las fiestas.

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Ganadores del torneo de guiñote.

Fueron cinco días con gran participación popular y muchas ganas de fiesta. El ayuntamiento agradece a todos y todas las vecinas y visitantes su comportamiento ejemplar contribuyendo al desarrollo de unas fiestas seguras y participativas.