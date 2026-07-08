Ribera Alta refuerza la participación de las personas mayores

La Comarca Ribera Alta del Ebro celebró el 5 de junio en Boquiñeni la última reunión de la Comisión Interasociativa de Personas Mayores. Esta comisión fue creada en el año 2025 con el objetivo de establecer una red de apoyo mutuo entre las diferentes asociaciones de tercera edad, jubilados y pensionistas de la Comarca que facilite la comunicación entre ellas, con el fin de compartir información, coordinar actuaciones y actividades, promover la participación de los socios y socias en las mismas, compartir experiencias, y promover así la participación de las personas mayores en la vida social de nuestros municipios.

A lo largo de estos meses, en las reuniones mensuales se han trabajo diversos temas de interés de una forma práctica y participativa, haciendo a las personas mayores protagonistas de su propio proceso, y poniendo así en valor los conocimientos y habilidades que pueden aportar a la sociedad, de una forma positiva, motivadora y con ilusión.

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Con este espíritu, se cerró el ciclo de reuniones antes de parón estival con la preparación de una semana del mayor que se celebrará en noviembre, la sensibilización 28J, día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y la realización de un Escape Room Aquelarre muy divertido en el que todos los participantes de manera activa consiguieron el antídoto y superar con creces todas las pruebas del juego.