Los sanfermines de Boquiñeni cumplen cuatro décadas de tradición y diversión para los niños

Lo que empezó como un juego de niños, con bicicletas y cuernos de vaca, se ha convertido en una de las tradiciones más queridas de Boquiñeni

Este año se celebra el 40 aniversario de los sanfermines boquiñeneros, 40 años de historia, ilusión y muchas carreras, con los carretones de los Hnos. Oliveros Almau, y otros particulares, que cada noche son trasladados desde el corral hasta la replaceta del Rabal en la mítica pick-up de García.

Tras el disparo del cohete anunciador, los Gaiteros de Boquiñeni ponen la emoción a flor de piel con el cántico a San Fermín… y comienza el encierro con numerosos niños desde la replaceta del Rabal hasta la Plaza Nueva, y después sigue con una hora de diversión recorriendo las calles del entorno, bajando por la bajada y el callejón entre tropezones y risas.

Noticias relacionadas

Este año, el último día será muy especial y se cantará el pobre de mí a la luz de las velas.