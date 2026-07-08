Ubuntu Circus reúne a escolares de Sobradiel para promover valores a través de la música

El alumnado de 5º y 6º de Primaria del Colegio Subpradel participó como coro en el espectáculo Ubuntu Circus, compartiendo escenario con niños y niñas de otros colegios, y demostrando que la música es capaz de unir, emocionar y crear grandes amistades.

Ubuntu Circus es mucho más que un espectáculo. A través de la música, el teatro y el trabajo en equipo, transmite valores tan importantes como el respeto, la empatía, la inclusión y la convivencia, ayudando a sensibilizar sobre la importancia de prevenir el acoso escolar y cuidar de quienes nos rodean.

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La enorme labor de la profesora Belén Sagrado, por su dedicación, ilusión y las muchas horas de ensayo, hicieron posible que el alumnado de Sobradiel brillara sobre el escenario.