Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plaza del PilarAeropuerto de ZaragozaReal ZaragozaLeonor en ZaragozaSucesos ZaragozaRefugios climáticos Zaragoza
instagramlinkedin

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD

Vecinos de Cabañas de Ebro y alrededores descubren la historia y belleza de Cantavieja y Mirambel

La asociación visitó Cantavieja y Mirambel. | SERVICIO ESPECIAL

La asociación visitó Cantavieja y Mirambel. | SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Cabañas de Ebro

La Asociación de la Tercera Edad y Pensionistas Los Vergeles de Cabañas de Ebro realizó el sábado 6 de junio una fantástica excursión cultural a las bellas localidades turolenses de Cantavieja y Mirambel.

El viaje, que contó con la colaboración de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, reunió a un gran grupo de vecinos de Cabañas de Ebro, Grisén, Alagón y Zaragoza. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, lo que permitió disfrutar al máximo del viaje.

La mañana se dedicó a descubrir Cantavieja, donde los excursionistas recorrieron sus calles medievales, su impresionante plaza Mayor, sus iglesias y los restos del castillo, y su santuario. Ya por la tarde, el grupo se trasladó a Mirambel, donde disfrutaron de tiempo libre para pasear por este increíble pueblo monumental, cuya belleza y murallas dejaron maravillados a todos los asistentes.

Noticias relacionadas

Una jornada perfecta de convivencia y cultura que dejó el mejor sabor de boca en todos los participantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents