ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD
Vecinos de Cabañas de Ebro y alrededores descubren la historia y belleza de Cantavieja y Mirambel
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Asociación de la Tercera Edad y Pensionistas Los Vergeles de Cabañas de Ebro realizó el sábado 6 de junio una fantástica excursión cultural a las bellas localidades turolenses de Cantavieja y Mirambel.
El viaje, que contó con la colaboración de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, reunió a un gran grupo de vecinos de Cabañas de Ebro, Grisén, Alagón y Zaragoza. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, lo que permitió disfrutar al máximo del viaje.
La mañana se dedicó a descubrir Cantavieja, donde los excursionistas recorrieron sus calles medievales, su impresionante plaza Mayor, sus iglesias y los restos del castillo, y su santuario. Ya por la tarde, el grupo se trasladó a Mirambel, donde disfrutaron de tiempo libre para pasear por este increíble pueblo monumental, cuya belleza y murallas dejaron maravillados a todos los asistentes.
Una jornada perfecta de convivencia y cultura que dejó el mejor sabor de boca en todos los participantes.
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