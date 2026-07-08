Vecinos de Cabañas de Ebro y alrededores descubren la historia y belleza de Cantavieja y Mirambel

La Asociación de la Tercera Edad y Pensionistas Los Vergeles de Cabañas de Ebro realizó el sábado 6 de junio una fantástica excursión cultural a las bellas localidades turolenses de Cantavieja y Mirambel.

El viaje, que contó con la colaboración de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, reunió a un gran grupo de vecinos de Cabañas de Ebro, Grisén, Alagón y Zaragoza. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, lo que permitió disfrutar al máximo del viaje.

La mañana se dedicó a descubrir Cantavieja, donde los excursionistas recorrieron sus calles medievales, su impresionante plaza Mayor, sus iglesias y los restos del castillo, y su santuario. Ya por la tarde, el grupo se trasladó a Mirambel, donde disfrutaron de tiempo libre para pasear por este increíble pueblo monumental, cuya belleza y murallas dejaron maravillados a todos los asistentes.

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Una jornada perfecta de convivencia y cultura que dejó el mejor sabor de boca en todos los participantes.