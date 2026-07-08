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Los vecinos de Pedrola se movilizan contra el cáncer en una marcha solidoraria

Ningún vecino se quiso perder esta cita tan solidaria. | SERVICIO ESPECIAL

Ningún vecino se quiso perder esta cita tan solidaria. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pedrola

Multitud de vecinos recorrieron el sábado 20 de junio las calles de Pedrola en una nueva edición de la marcha solidaria Muévete contra el cáncer, dentro del circuito promovido por la DPZ y Fundación Caja Rural de Aragón. La caminata de 5 kilómetros se desarrolló en un circuito sencillo y sin desnivel, accesible para todos los públicos, con salida desde el Ayuntamiento de Pedrola.

Multitud de vecinos recorrieron las calles de Pedrola. | SERVICIO ESPECIAL

Multitud de vecinos recorrieron las calles de Pedrola. | SERVICIO ESPECIAL

La iniciativa solidaria estaba organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer y la Diputación de Zaragoza, con la colaboración del Ayuntamiento de Pedrola y diversas entidades y empresas comprometidas con la causa. Desde la organización dan las gracias a todas las personas que participaron, colaboraron y aportaron su granito de arena en este evento demostrando una vez más que juntos somos más fuertes.

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