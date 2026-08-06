Alagón reubica a los afectados por el derrumbe

Un edificio situado en el Callizo Escalericas de Alagón, entre la calle Damas y la calle Mayor, sufrió un derrumbe el lunes 13 de julio que afectó a la segunda planta, cayendo sobre la primera. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. No obstante, el ayuntamiento tuvo que buscar alojamiento provisional a los afectados directos, inquilinos de las viviendas más próximas, en los establecimientos hoteleros locales.

Los vecinos y viandantes dieron la voz de alarma llamando al equipo de gobierno y al 112, activando un plan de choque por emergencia pilotado por Guardia Civil y Bomberos, que consistió en desalojar las viviendas cercanas, y perimetrar, precintar y condenar la zona de peligro, con el afán de minimizar riesgos.

Los servicios técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alagón analizaron el estado del inmueble y su entorno, y elaboraron un informe concluyendo que se encontraba en estado de ruina inminente, al superar el coste de las reparaciones necesarias el límite del deber normal de conservación. También confirmaron el incumplimiento del deber de conservación por parte de la propiedad.

El consistorio inició de oficio el procedimiento de declaración de ruina, y la propiedad del edificio presentó a finales del mes de julio un proyecto de demolición parcial que fue informado favorablemente por el área de Urbanismo del ayuntamiento. El lunes 3 de agosto se inició la demolición con un plazo máximo de ejecución de un mes.

Las 13 personas desalojadas permanecieron en el Hotel Los Ángeles de la localidad desde el lunes 13 de julio hasta el lunes 3 de agosto, cuando fueron reubicadas en dos pisos propiedad del Ayuntamiento de Alagón.

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El Servicio Social de Base de la Comarca Ribera Alta Del Ebro, además de hacer un seguimiento diario del bienestar y de las necesidades de estos afectados, ha sufragado todos los gastos de alojamiento y manutención durante todo este tiempo. El Ayuntamiento de Alagón ha apoyado y reforzado la labor de los servicios sociales comarcales, además de ceder temporalmente los dos pisos de su propiedad.