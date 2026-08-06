TRADICIÓN Y CONVIVENCIA
Alcalá de Ebro vive sus fiestas por todo lo alto
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Alcalá de Ebro celebró sus fiestas de verano del 30 de julio al 2 de agosto. Los actos comenzaron con el pregón a cargo de la farmacéutica Rosa Morillo. Luego hubo fiesta de la espuma en las pistas Lucila Pascua, y por la noche discomóvil con DJ Christian Breaker en el Pabellón Iñaki Abad.
El viernes 31 de julio se celebró la procesión y misa en honor a Santa Bárbara y San Gregorio, seguido del vermut popular en el pabellón. Por la tarde, hubo piraguada con Ebronautas en la playa del río, y música con DJ Fitty en el pabellón. Y la jornada concluyó con novillos en la plaza, y la actuación del grupo de versiones Vibra Show.
El sábado comenzó con hinchables acuáticos en las pistas y comida popular de paella aragonesa. Por la tarde, hubo vacas en la calle y en la plaza, y por la noche novillos en la plaza, y discomóvil con Dj Fernando Vela y DJ Yela en el pabellón.
Y el domingo se ofreció un café-concierto con el dúo Guara, seguido de vacas en la calle y en la plaza, para terminar las fiestas con fuegos artificiales y fiesta temática de neón en la piscina con DJ Christian Breaker.
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