Alcalá de Ebro vive sus fiestas por todo lo alto

Alcalá de Ebro celebró sus fiestas de verano del 30 de julio al 2 de agosto. Los actos comenzaron con el pregón a cargo de la farmacéutica Rosa Morillo. Luego hubo fiesta de la espuma en las pistas Lucila Pascua, y por la noche discomóvil con DJ Christian Breaker en el Pabellón Iñaki Abad.

Procesión en honor a Santa Bárbara y San Gregorio. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes 31 de julio se celebró la procesión y misa en honor a Santa Bárbara y San Gregorio, seguido del vermut popular en el pabellón. Por la tarde, hubo piraguada con Ebronautas en la playa del río, y música con DJ Fitty en el pabellón. Y la jornada concluyó con novillos en la plaza, y la actuación del grupo de versiones Vibra Show.

Las fiestas de Alcalá de Ebro destacaron por sus actos tradicionales. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado comenzó con hinchables acuáticos en las pistas y comida popular de paella aragonesa. Por la tarde, hubo vacas en la calle y en la plaza, y por la noche novillos en la plaza, y discomóvil con Dj Fernando Vela y DJ Yela en el pabellón.

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Los actos taurinos protagonizaron un amplio programa. / SERVICIO ESPECIAL

Y el domingo se ofreció un café-concierto con el dúo Guara, seguido de vacas en la calle y en la plaza, para terminar las fiestas con fuegos artificiales y fiesta temática de neón en la piscina con DJ Christian Breaker.