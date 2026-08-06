Alcampo ha logrado reducir en 2025 un 4% sus emisiones de CO2eq respecto al año anterior, según recoge su recientemente publicada Huella del carbono 2025, donde la compañía analiza su desempeño ambiental teniendo en cuenta los Alcances 1, 2 y 3.

Alcampo reduce en 2025 un 4% sus emisiones de CO2eq / ALCAMPO

Este avance se enmarca en la visión de Alcampo, Comer Bien, Vivir Mejor, Cuidando el Planeta, y en una política ambiental articulada en torno a tres ejes estratégicos: la lucha contra el cambio climático, la economía circular y la preservación de la biodiversidad.

Los informes de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 están certificados por Aenor conforme a la norma ISO 14064 y forman parte del Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO2eq del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El plan de descarbonización de Alcampo ha sido auditado por PwC.

Alcance 1

Dentro de este alcance, los gases refrigerantes continúan siendo el principal foco de actuación, al concentrar la mayor parte de sus emisiones. Su uso es necesario para mantener la cadena de frío de los alimentos y garantizar su seguridad alimentaria y calidad; sin embargo, las emisiones asociadas se producen principalmente por fugas en los sistemas de refrigeración de las instalaciones.

Si se toma como referencia el año 2013, Alcampo ha reducido un 81% las emisiones del Alcance 1 por metro cuadrado de sala de venta. En valor absoluto, esta reducción alcanza el 78%, equivalente a 151.497 toneladas de CO2₂eq.

Alcance 2

El Alcance 2 recoge las emisiones indirectas derivadas del consumo eléctrico. En el caso de Alcampo, estas emisiones son nulas desde 2019, ya que el 100% de la electricidad consumida por la compañía procede de fuentes renovables. Esto ha permitido una reducción total de emisiones del 100%.

Alcance 3

El Alcance 3 incluye las emisiones indirectas que no son propiedad ni están directamente controladas por Alcampo, pero que se producen como consecuencia de su actividad. En su medición, la compañía ha tenido en cuenta las emisiones derivadas del consumo de agua, uso de papel, actividad logística, gestión de residuos, desplazamientos de colaboradores y clientes, servicio de entrega a domicilio, vehículos de empresa, viajes por motivo de trabajo y comercialización de productos.

Este alcance concentra la mayor parte de la Huella de Carbono de Alcampo, especialmente por el peso de la comercialización de productos, que en 2025 representó el 75% de las emisiones totales, a las que se suma un 8,2% vinculado a combustibles.

En este marco, Alcampo continúa desarrollando el programa Alianzas por la Descarbonización, orientado a reducir las emisiones de CO2eq en su cadena de suministro. A cierre de 2025, la compañía había contactado con casi 600 empresas del sector alimentario, habiendo recibido respuesta del 90%. De ellas, el 55% ya mide su huella de carbono en alguno de los tres alcances y el 32% ha establecido planes de descarbonización para reducir sus emisiones.

En otros ámbitos del Alcance 3, destaca la reducción de las emisiones asociadas al consumo de papel. Si se toma como referencia el año base 2017, esta reducción alcanza el 58% por metro cuadrado de sala de venta, gracias al impulso de los folletos digitales frente a los de papel y a la incorporación de papel reciclado.

También se redujeron un 17% las emisiones asociadas a la gestión de residuos, gracias a la disminución de las toneladas totales generadas en la actividad de Alcampo y al trabajo desarrollado para reducir el desperdicio alimentario.

En logística, la compañía continúa trabajando en la reducción del impacto asociado al transporte de mercancías y a la entrega a domicilio mediante la optimización de cargas e itinerarios.

En el caso de la última milla, la compañía utilizó vehículos híbridos o eléctricos para el reparto en Madrid y Logroño. En Madrid cuenta con 76 vehículos híbridos y 28 eléctricos, y en Logroño con 3 vehículos híbridos. Además, para las entregas de cercanía, trabaja con proveedores como Revolt, cuya flota es 100% eléctrica y da servicio en Zaragoza, Logroño y Vitoria.