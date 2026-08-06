Angelos Boys conquista la liga de verano de Alagón

El equipo Angelos Boys fue el ganador de la liga de verano de fútbol sala de Alagón tras vencer en la final al Atlético Alagón por 5-4. El partido fue muy competido ya que aunque comenzaron ganando 3-0, el Atlético Alagón remontó en la segunda parte para ponerse por delante 3-4, y finalmente Angelos Boys volvió a darle la vuelta al resultado para llevarse el torneo. El Inter de Litros logró el trofeo al tercer clasificado tras ganar a El Barrio-Loalpe que fue cuarto. También hubo trofeos para el mejor jugador, Sergio Casado, y mejor portero, Raúl Pérez, del Inter de Litros, y para el máximo goleador, Jesús Giménez del Atlético Alagón.

El Atlético Alagón se hizo con el subcampeonato. / SERVICIO ESPECIAL

La liga de verano estaba organizada por el Ayuntamiento de Alagón, con la colaboración del Atlético Alagón, y contó con la participación de 11 equipos que jugaron sus partidos en el Polideportivo Sergio Ibáñez los miércoles, jueves y viernes del mes de julio.