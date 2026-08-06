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CHARLA INFORMATIVA

Boquiñeni se prepara para el próximo eclipse solar

Charla informativa sobre el eclipse solar a cargo de Óscar Almau.

Charla informativa sobre el eclipse solar a cargo de Óscar Almau. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Boquiñeni

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Boquiñeni organizó el pasado 8 de julio, en las piscinas municipales, una charla informativa sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto, impartida por Óscar Almau. Durante la sesión, los asistentes pudieron conocer de una forma amena y divulgativa las características de este fenómeno astronómico, así como las recomendaciones para su observación de forma segura.

Los más pequeños aprendieron sobre astronomía.

Los más pequeños aprendieron sobre astronomía. / SERVICIO ESPECIAL

La actividad contó con una buena participación y despertó un gran interés entre el público, ofreciendo una oportunidad para acercar la astronomía a vecinos de todas las edades. Desde la organización se agradece la asistencia de todos los participantes y, especialmente, la colaboración de Óscar Almau por compartir sus conocimientos y hacer de la jornada una experiencia enriquecedora.

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