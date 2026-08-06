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SE HAN INVERTIDO 800.000 EUROS

Las calles de Pinseque lucen como nuevas

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Pinseque

El Ayuntamiento de Pinseque ha realizado recientemente varias actuaciones dentro del Plan de Acondicionamiento y Mejora de Viales, debido al deterioro del pavimento, al asfaltado de caminos, o a calles de nueva apertura. Los trabajos se han realizado en la calle La Luz, la avenida Cortes de Aragón y la calle adyacente de nueva apertura, la calles Ramón y Cajal y Del Prado, y el camino del campo de fútbol.

Avenida Cortes de Aragón. | S.E.

Avenida Cortes de Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

La inversión aproximada ha sido de 800.000 euros, financiados por los planes de la Diputación Provincial de Zaragoza, tanto el Más Provincia como el PLUS.

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Calle de nueva apertura . | S.E.

Calle de nueva apertura . / SERVICIO ESPECIAL

A través del Plan de Acondicionamiento y Mejora de Viales, el Ayuntamiento de Pinseque ha actuado en 11 años en un total de 70 viales entre caminos, calles y avenidas.

Calle la Luz. | S.E.

Calle la Luz. / SERVICIO ESPECIAL

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