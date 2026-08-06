SE HAN INVERTIDO 800.000 EUROS
Las calles de Pinseque lucen como nuevas
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El Ayuntamiento de Pinseque ha realizado recientemente varias actuaciones dentro del Plan de Acondicionamiento y Mejora de Viales, debido al deterioro del pavimento, al asfaltado de caminos, o a calles de nueva apertura. Los trabajos se han realizado en la calle La Luz, la avenida Cortes de Aragón y la calle adyacente de nueva apertura, la calles Ramón y Cajal y Del Prado, y el camino del campo de fútbol.
La inversión aproximada ha sido de 800.000 euros, financiados por los planes de la Diputación Provincial de Zaragoza, tanto el Más Provincia como el PLUS.
A través del Plan de Acondicionamiento y Mejora de Viales, el Ayuntamiento de Pinseque ha actuado en 11 años en un total de 70 viales entre caminos, calles y avenidas.
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