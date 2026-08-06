Chenoa encabeza el cartel musical

Chenoa encabeza el cartel de los espectáculos musicales de las Fiestas de San Roque 2026 de Pedrola. El concierto tendrá lugar el sábado 15 de agosto, a las 00:00 horas, en el patio del Colegio Cervantes.

Además, el jueves 13 de agosto, se ofrece el gran festival de Musidrola y el alumnado de jota, a las 22:00 horas, en el Pabellón 81. El viernes 14 de agosto, hay una actuación tributo a Estopa, seguida de los djs Santi Buey y Alex Pardos, a las 00:00 horas, en la Plaza España.

El domingo 16 de agosto, actúa la Orquesta Atlántida, a la 1:00 horas, en la Calle Zaragoza. El lunes 17 de agosto, se ofrece el concierto del grupo Puro Relajo, a las 23:45 horas en la Plaza España, seguido de DJ Fernando Moreno.

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El martes 18 de agosto, hay noche musical con el concierto de B Vocal, a las 22:30 horas, en la Plaza España, seguido de la banda indie rock Ziro en calle Zaragoza.