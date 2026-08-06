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El coro comarcal toma impulso

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La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Ensamble Vocal Ribera Alta del Ebro es algo más que un coro. Es un lugar donde la música se vive con ilusión, compromiso y buen ambiente. Llevan más 30 años haciendo música, pero miran siempre hacia delante. Es un coro actual, inquieto y con ganas de afrontar nuevos retos. Y este año se van a embarcar en un nuevo espectáculo lleno de energía, emoción y grandes historias: un recorrido por algunos de los musicales más conocidos (Evita, El Rey León, Rent, Anastasia, Sister Act, etc.)

Cartel informativo. | SERVICIO ESPECIAL

Cartel informativo. / SERVICIO ESPECIAL

Les gusta hacer música con calidad, pero también creen que un buen coro se construye con personas que disfrutan compartiendo un mismo proyecto. Por eso cuidan el ambiente dentro y fuera de los ensayos con muchos momentos para compartir: convivencias, cenas, encuentros y viajes, porque cantar juntos es solo una parte de la experiencia. A lo largo del curso realizan conciertos en Aragón y también participan en encuentros, festivales e intercambios en otras ciudades e incluso en otros países. Cada concierto es una experiencia diferente.

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Las personas interesadas en formar parte del Ensamble Vocal Ribera Alta del Ebro pueden contactar con su director, Paco García, en el teléfono 656803274. Los ensayos son los lunes, de 20.00 a 22.00 horas, en Alagón.

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