Los más deportistas no descansan por vacaciones en Torres de Berrellén

El Club de Montaña Aire Libre de Torres de Berrellén organizó el pasado 12 de julio una doble actividad consistente en una marcha senderista y piragüismo por Torres y sus alrededores.

El recorrido se hizo ameno y divertido, y hubo tiempo para tomar un refrigerio. / SERVICIO ESPECIAL

Al punto de la mañana, los andarines partieron desde la plaza Puente Alto de la localidad con destino al paraje la Codera, en Alagón. Tras unos 7 kilómetros de recorrido, en el punto indicado, otros intrépidos se unieron al grupo para, tras una breve charla sobre cómo manejar el remo y la piragua, echarse al río y disfrutar de una calurosa, pero agradable jornada. Unas 50 personas disfrutaron de una actividad completamente recomendable para todo el mundo. El recorrido se hizo ameno y divertido, y hubo tiempo para tomar un refrigerio, tener una charla didáctica medioambiental, bañarse en la playa fluvial de la peña Palomera, y, por supuesto, remar junto al compañero y mojar a otros grumetes.

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El recorrido terminó en la barca de Torres de Berrellén, pero no así la jornada, ya que la gran mayoría se reunieron en las piscinas del municipio para terminar degustando una paella.